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Новости > Заболеваемость коронавирусом в Украине снова пошла на спад

Заболеваемость коронавирусом в Украине снова пошла на спад

Агата Кловская
17.01.21 11:24
2051
Заболеваемость коронавирусом в Украине снова пошла на спад

Главное: Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировано за минувшие сутки в Украине. Больше всего новых случаев — в Киеве и Киевской области.

Детали: В Украине зафиксировано 5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 17 января. Госпитализирован 2131 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

«Госпитализирован — 2131 человек; летальных случаев — 116; выздоровели — 8777 человек», — говорится в сообщении.

Среди заболевших — 177 детей и 236 медработников.

За минувшие было сделано 27975 тестирований. В частности методом ПЦР — 19548, методом ИФА — 8427.

За все время пандемии в Украине заболело 1160682 человека, а выписаны 865960 украинцев. При этом число летальных случаев достигает 20802.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

В тему: За предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 7729 новых случаев COVID-19.

Тэги: общество, здоровье, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус

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