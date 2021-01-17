Заболеваемость коронавирусом в Украине снова пошла на спад

Главное: Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировано за минувшие сутки в Украине. Больше всего новых случаев — в Киеве и Киевской области.

Детали: В Украине зафиксировано 5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 17 января. Госпитализирован 2131 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

«Госпитализирован — 2131 человек; летальных случаев — 116; выздоровели — 8777 человек», — говорится в сообщении.

Среди заболевших — 177 детей и 236 медработников.

За минувшие было сделано 27975 тестирований. В частности методом ПЦР — 19548, методом ИФА — 8427.

За все время пандемии в Украине заболело 1160682 человека, а выписаны 865960 украинцев. При этом число летальных случаев достигает 20802.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

В тему: За предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 7729 новых случаев COVID-19.