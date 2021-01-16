Обнародована свежая статистика суточной заболеваемости коронавирусом в Украине

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обнародовал свежую статистику суточной заблеваемости коронавирусом в стране. Больше всего новых заражений — в Киеве и Запорожской области.

Детали: За последние сутки в Украине обнаружили 7729 новых случаев COVID-19. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, за 15 января проведено 48700 тестов на коронавирус, в том числе 29363 ПЦР тестов и 19337 ИФА-тестов.

Вчера госпитализировали 2083 человека, умерли 144 человек, 9792 пациентов выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

За все время в Украине заразились 1154692 человека, из них выздоровели 857183 человек, летальных исходов — 20686.

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