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Новости > Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр

Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр

Александр Панько
15.01.21 20:07
446
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр

Главное: Международная группа физиков нашла способ извлечь энергию вращающейся черной дыры.

Детали: Физики из Колумбийского университета США и Университета Адольфо Ибаньеса в Чили нашла способ извлечь энергию вращающейся черной дыры путем пересоединения силовых линий магнитного поля вблизи горизонта событий. Как сообщает Lenta.ru, черные дыры окружены облаком заряженных частиц, создающих магнитное поле внутри эргосферы — области между горизонтом событий и пределом статичности, в которой тело не может находиться в состоянии покоя.

Когда силовые линии перезамыкаются правильным образом, частицы плазмы могут приобретать отрицательную энергию и падать на горизонт событий. Одновременно с этим другие ускоренные почти до скорости света частицы покидают окрестности черной дыры, унося энергию вращения.

Извлечь энергию можно при подходящей намагниченности плазмы и ориентации пересоединяющихся линий магнитного поля. По словам ученых, отдача энергии от переподключения плазмы может достигать 150%, что объясняется тем, что черная дыра бесплатно отдает энергию вращения улетающим прочь частицам. Этот процесс может объяснять мощные вспышки излучения в космосе, регистрируемые на Земле.

В тему: Нобелевскую премию по физике 2020 года получили трое ученых, чьи работы исследуют явление черных дыр и фактически доказывают реальность их существования.

Напомним: Осенью 2011 года используя сразу пять космических аппаратов, астрономы смогли определить детали поглощения черной дырой материи из окружающего аккреционного диска. Дыра, которую изучали астрономы, относится к классу сверхмассивных черных дыр — ее масса составляет примерно 300 миллионов солнечных. Она располагается в центре галактики Маркарян 509 (названной так в честь советского астронома Вениамина Маркаряна), находящейся на расстоянии 500 миллионов световых лет от Млечного Пути.

В декабре того же года астрономы из Университета Лестера объяснили особенности излучения галактических центров наличием вокруг сверхмассивных черных дыр торических облаков пыли.

Летом 2015 года ученые обнаружили самую маленькую черную дыру из всех ранее известных.

В марте 2017 года ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (США) насчитали несколько миллионов черных дыр, которые примерно в тридцать раз тяжелее Солнца.

В начале августа ученые из Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего предположили, что крошечные черные дыры могут попадать внутрь нейтронных звезд и поглощать их вещество подобно земным паразитам. Этот процесс приводит к появлению тяжелых химических элементов, например, золота, платины и урана.

Осенью того же года физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили новую теорию формирования первичных черных дыр. Ученые предположили, что первичные черные дыры возникли спустя доли секунды после Большого взрыва, а их взаимодействие с нейтронными звездами приводит к синтезу тяжелых элементов, в частности, золота, серебра, платины и урана.

В апреле 2019 года Ученые Европейской южной обсерватории представили первые в истории «фотографии» горизонта событий черной дыры, находящейся в центре Млечного Пути.

В начале 2020 года специалисты NASA впервые смогли получить подробный снимок центральной части нашей галактики. В центре снимка можно разглядеть сверхмассивную черную дыру и материал, который питает кольцо вокруг нее.

Тэги: США, черная дыра, космос, наука, энергия, Чили, физика

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