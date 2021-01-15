Главные новости за 15 января 2021 года

— Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал перспективу продления карантина в Украине. По его словам, носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию украинцам придется до конца года.

— После выпуска из высшего учебного заведения студентам в Украине будут выдавать дипломы без возможности получить награду. Последние красные дипломы получили выпускники 2020 года.

— Недовольные тарифами жители взяли штурмом облсовет в Житомире.

— За все время пандемии в Украине заболели 62333 ребенка. В ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего числа заболевших украинцев, а в декабре уже 5,9%.

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 8199 человек. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.

— В оккупированном Крыму более 20 призывников слегли с высокой температурой после прививки российской вакциной «Спутник V». Один из них оказался в реанимации.

— В Украине вторые сутки идет обильный снег и снижается температура. Такая погода продержится до 18 января.

— Из-за угроз, связанных с безопасностью, властям США пришлось перенести репетицию инаугурации 46-го президента Джо Байдена. При этом сама церемония, как ожидается, пройдет, как было запланировано.

— В Лондоне открылся очередной временный морг для хранения трупов людей, умерших от коронавирусной болезни COVID-19.

— Ученые обнаружили в Млечном Пути планету, возраст которой сравним с возрастом нашей Вселенной. Это увеличивает шансы на существование внеземной жизни.