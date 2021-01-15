Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, кто попросил оставить украинцев без носков

Стало известно, кто попросил оставить украинцев без носков

Александр Панько
15.01.21 19:37
499
Стало известно, кто попросил оставить украинцев без носков

Главное: Перед введением локдауна много встреч было проведено с представителями бизнеса. И именно по просьбе последнего были введены ограничения на продажу товаров не первой необходимости.

Детали: Запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на время локдауна в Украине является просьбой бизнеса. Этот запрет отвечает интересам бизнеса, который специализируется на торговле такими товарами. Об этом в интервью lb.ua заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, перед введением локдауна с представителями бизнеса провели много встреч.

«Я сейчас скажу такую ​​сокровенную вещь: эти ограничения — просьба бизнеса», — ответил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.

Он объяснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.

«И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать, и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается», — добавил Ляшко.

В тему: С 8 января в Украине начался жесткий «карантин зимних каникул», в рамках которого Кабинет министров запретил продажу в супермаркетах некоторых вещей, среди которых одежда, значительная часть товаров для дома, контрацептивы и др. Однако украинцы обнаружили способы обойти эти запреты и начали делиться ими в соцсетях.

Тэги: общество, карантин, бизнес, носки, Виктор Ляшко, новости Украины, локдаун

Комментарии

Статьи

15.01.21 09:29

Украинский арсенал: ручной противотанковый гранатомет РПГ-7

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
15.01.21 19:08

Позорная недовакцинация по-украински и замалчивание статистики

Автор: Нина Кравец

Дайджест

В США готовят кампанию по промывке мозгов тех, кто не верит в пандемию COVID-19 и действенность вакцин
15.01.21 14:32

В США готовят кампанию по промывке мозгов тех, кто не верит в пандемию COVID-19 и действенность вакцин

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 15 января 2021 года

Главные новости за 15 января 2021 года
15.01.21 18:59
626
Последние новости
15.01.21 20:07

Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
15.01.21 19:37

Стало известно, кто попросил оставить украинцев без носков
15.01.21 18:59

Главные новости за 15 января 2021 года
15.01.21 16:48

В Лондоне уже тоже не хватает моргов для умерших от коронавируса
15.01.21 16:45

Дети из детских домов Донбасса получили подарки от УПЦ
15.01.21 16:25

Митрополит Лука призвал правоохранителей расследовать покушение на священника УПЦ в Запорожье
15.01.21 16:16

В Украине решили отменить красные дипломы
Фото и Видео
«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму
«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму
«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму
«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму
Участники «тарифного майдана» ворвались в здание Житомирского облсовета
Участники «тарифного майдана» ворвались в здание Житомирского облсовета
В ОП недовольны переговорами Минздрава по вакцине от коронавируса
В ОП недовольны переговорами Минздрава по вакцине от коронавируса
После отдыха Зеленского в Буковеле горнолыжные курорты страны проверят на предмет соблюдения карантина
После отдыха Зеленского в Буковеле горнолыжные курорты страны проверят на предмет соблюдения карантина
На улице немецкого города появились мобильные рефрижераторы для хранения гробов умерших от коронавируса
На улице немецкого города появились мобильные рефрижераторы для хранения гробов умерших от коронавируса
В ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год пандемии коронавируса
В ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год пандемии коронавируса
В Харькове строительный кран рухнул на вагончик рабочих
В Харькове строительный кран рухнул на вагончик рабочих
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
Киевлянам обещают не поднимать тарифы на тепло и горячую воду
Киевлянам обещают не поднимать тарифы на тепло и горячую воду
fraza.com
Новости блогосферы
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?
12.01.21 20:26

Пользователи сбегают в Telegram из сетей-монополистов

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.