Стало известно, кто попросил оставить украинцев без носков

Главное: Перед введением локдауна много встреч было проведено с представителями бизнеса. И именно по просьбе последнего были введены ограничения на продажу товаров не первой необходимости.

Детали: Запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на время локдауна в Украине является просьбой бизнеса. Этот запрет отвечает интересам бизнеса, который специализируется на торговле такими товарами. Об этом в интервью lb.ua заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, перед введением локдауна с представителями бизнеса провели много встреч.

«Я сейчас скажу такую ​​сокровенную вещь: эти ограничения — просьба бизнеса», — ответил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.

Он объяснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.

«И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать, и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается», — добавил Ляшко.

В тему: С 8 января в Украине начался жесткий «карантин зимних каникул», в рамках которого Кабинет министров запретил продажу в супермаркетах некоторых вещей, среди которых одежда, значительная часть товаров для дома, контрацептивы и др. Однако украинцы обнаружили способы обойти эти запреты и начали делиться ими в соцсетях.