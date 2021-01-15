В Лондоне уже тоже не хватает моргов для умерших от коронавируса

Главное: В Лондоне открылся очередной временный морг для хранения трупов людей, умерших от коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: В западном районе Лондона Руислип открыли новый временный морг. Как сообщает «Европейская правда», власти назвали это «наглядным, печальным напоминанием» о последствиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

«Мы готовились к строительству этого помещения, искренне надеясь, что оно не понадобится. Сейчас это лишь подчеркивает призыв оставаться дома и беречь своих близких», — заявил руководитель мэрии Венсминстера Стюарт Лав.

Морг в Руислип — один из нескольких временных моргов, которые уже открылись в стране из-за растущего количества умерших от эпидемии. Среди прочих — бывший военный госпиталь Хедли Корт в графстве Суррей, а также бывший авиационный ангар вблизи города Норвич в Норфолке.

Отметим, что 13 января в Великобритании зарегистрировали новый максимум смертей за сутки с начала эпидемии — 1564.

В тему: 14 января 2021 года в Нюрнберге появились мобильные рефрижераторы для хранения трупов. Местные крематории не справляются с числом скончавшихся из-за осложнений коронавирусной болезни COVID-19.