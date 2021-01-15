Компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Европу

Главное: Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании. Когда возобновятся максимальные поставки, пока не ясно.

Детали: Компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Об этом заявили в институте общественного здравоохранения Норвегии, передает Reuters.

Как пишет агентство, сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

В Норвегии отметили, что сейчас неясно, сколько времени Pfizer понадобится, чтобы вернуться к максимальной производительности.

«Производитель вакцины компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующий недели», — говорится в сообщении института.

В тему: В Норвегии умерли уже 23 пациента, которые привились от коронавируса вакциной Pfizer. Специалисты выясняют причины смерти граждан.