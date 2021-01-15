Премьер-министр рассказал, сколько еще украинцам придется носить маски

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал перспективу продления карантина в Украине. По его словам, носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию украинцам придется до конца года.

Детали: Украинцам придется носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию до конца года. Как сообщает УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в утреннем эфире одного из телеканалов.

«Этот карантин позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников», — заявил он, подчеркнув, что уже в феврале-марте в Украине должна появиться вакцина от коронавируса.

«Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция — это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года», — заключил Шмыгаль, добавив, что Украина уже подписала все необходимые для получения вакцины от коронавируса документы в рамках инициативы COVAX.

В тему: 21 ноября 2020 года в Украине начали штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

С 14 января в Украине вступили в действие штрафы для бизнеса за отсутствие масок у посетителей.

Напомним: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года. Тогда же была опубликована инфографика, описывающая его условия.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, после его окончания до 28 февраля будет действовать адаптивный карантин.