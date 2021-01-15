Стало известно, сколько еще украинцам придется мерзнуть

Главное: В Украине вторые сутки идет обильный снег и снижается температура. Такая погода продержится до 18 января.

Детали: Мороз в Украине с самого утра достиг −12 градусов, в большинстве областей идет снег. На перевальных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Как отметили в ведомстве, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях выпало от 5 до 10 сантиметров снега. В этих регионах продолжаются снегопады.

В Волынской, Донецкой, Киевской, Львовской, Ровенской, Черкасской областях на дорогах снег, местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что сегодня и завтра ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза, местами в северных областях до −21 мороза, днем до 10-16 градусов мороза. Такая температура, по прогнозам синоптиков, продержится до 18 января.

В Киеве также будет холодно, ночью температура упадет до −18 градусов мороза, а днем — от −11 до −15.

По Киевской области сегодня и завтра ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до −21 мороза, днем до −11-16 мороза.

17-18 января холодная погода сохранится, предупреждают синоптики. Также есть угроза схода лавин в Карпатах.

В пресс-службе КГГА рассказали, что в течение ночи на дорогах Киева работали 413 единиц спецтехники для уборки снега.

В тему: На днях мы сообщали, что в Украине ожидается ухудшение погоды.