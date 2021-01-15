Суточное число заболевших коронавирусом в Украине снова перевалило за 8 тысяч

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 8199 человек. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.

Детали: За минувшие сутки в Украине обнаружили 8199 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Госпитализировали за вчера 2152 человека, умерли 166 человек, 10328 пациентов выздоровели.

Всего за минувшие сутки было сделано 49596 тестов на коронавирус, из них — 30225 ПЦР-тестов и 19 371 ИФА-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

За все время в Украине заразились 1146963 человек, из них выздоровел 847391 человек.

В тему: Накануне в Украине было зарегистрировано почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев снова было зафиксировано в Киеве.

Перед этим в Украине было зафиксировано 6409 новых случаев коронавируса.

А днем ранее эта цифра составляла 5116.