Суточное число заболевших коронавирусом в Украине снова перевалило за 8 тысяч

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 8199 человек. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.
Детали: За минувшие сутки в Украине обнаружили 8199 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Госпитализировали за вчера 2152 человека, умерли 166 человек, 10328 пациентов выздоровели.
Всего за минувшие сутки было сделано 49596 тестов на коронавирус, из них — 30225 ПЦР-тестов и 19 371 ИФА-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
За все время в Украине заразились 1146963 человек, из них выздоровел 847391 человек.
В тему: Накануне в Украине было зарегистрировано почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев снова было зафиксировано в Киеве.
Перед этим в Украине было зафиксировано 6409 новых случаев коронавируса.
А днем ранее эта цифра составляла 5116.