Главное: В Москве на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции умер создатель и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 2014 г он поддержал аннексию Крыма Россией.

Детали: 14 января в Москве на 72-м году жизни умер художественный руководитель известного детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на председателя общественного совета Федерации еврейских общин России Боруха Горина, причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Эту информацию также подтвердил близкий друг умершего, актер Владимир Долинский.

Коронавирус у Грачевского обнаружили в конце декабря 2020 года. Сначала он лечил болезнь дома, однако затем его положили в реанимацию. 14 января его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности), однако это не помогло.

Справка: Борис Грачевский — советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. Наиболее известен по детскому киножурналу «Ералаш», который основал в 1974 г совместно с драматургом Александром Хмеликом. В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию Ералаш-Лэнд, а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию Ералаш.

В тему: 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры России в поддержку политики президента РФ В. В. Путина в Украине, одобрив таким образом аннексию Крымского полуострова.