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Новости > В Норвегии после прививки от коронавируса умирают пациенты

В Норвегии после прививки от коронавируса умирают пациенты

Агата Кловская
14.01.21 20:18
830
В Норвегии после прививки от коронавируса умирают пациенты

Главное: В Норвегии умерли уже 23 пациента, которые привились от коронавируса вакциной Pfizer. Специалисты выясняют причины смерти граждан.

Детали: В Норвегии число умерших после прививки вакциной от коронавируса Pfizer пациентов увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

Как отметили в ведомстве, вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

«Отчеты могут указывать на то, что общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов», — сказано в сообщении агентства.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. На сегодняшний день было зафиксировано 23 смерти среди людей, которые сделали прививку. Специалисты выясняют причины смерти граждан. 13 случаев уже изучены.

В тему: Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убежден, что в Украине не могла пройти подпольная вакцинация от коронавируса.

Тэги: Норвегия, общество, здоровье, мир, прививка, коронавирус

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