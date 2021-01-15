В Киево-Печерской лавре верующие отпраздновали день Обрезания Господнего

Главное: Сегодня в праздник Обрезания Господня, день памяти святителя Василия Великого и Новолетие, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, после чтения Святого Евангелия Блаженнейший обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал верующим о жизни святителя Василия Великого, который мужественно защищал Православную веру.

«Пусть Господь по молитвам святителя Василия поможет нам жить так, чтобы мы отсекали свои плотские похоти, страсти, пороки, которые мешают человеку видеть Бога, соединиться с Богом и жить в мире по заповедям Божиим», — пожелал Предстоятель.

За богослужением вознесли сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о больных и врачах.

После литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил новогодний молебен. После отпуста Предстоятель поздравил паству с Новолетием, праздником Обрезания Господня и днем памяти святителя Василия Великого.

Архипастырь пожелал верующим, чтобы в новом году их жизнь была мирной, наполненной добрыми делами и молитвами.

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