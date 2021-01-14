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Новости > В МОН назвали важное новшество для учителей и учеников

В МОН назвали важное новшество для учителей и учеников

Агата Кловская
14.01.21 16:42
167
В МОН назвали важное новшество для учителей и учеников

Главное: В Минобразования Украины утверждают, что почти все школы страны готовы к дистанционному обучению. И даже рассказали о важном новшестве, которое должно помочь как учителям, так и школьникам.

Детали: Практически все школы в Украине готовы проводить дистанционное обучение детей. Об этом рассказал начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.

«До этой ситуации с коронавирусом у нас было 182 школы, которые имели возможность и право дистанционно учить детей. Там целенаправленно велась работа по отработке технологии дистанционного обучения. Когда возникла эта ситуация, то, конечно, были приняты меры. Как сейчас, когда с 8 по 24 января запрещено посещать образовательные учреждения, и это уже не в первый раз. Сейчас уже есть опыт практически у каждой школы для того, чтобы работать по этим технологиям. Все школы предоставляют такую возможность, но кто-то лучше, кто-то хуже», — сказал он.

Чиновник рассказал, чем государство помогает сфере образования, и назвал важное новшество для учителей и учеников.

«В целом у нас нет жалоб, что школы не готовы. Нужно еще учесть, что во время прошлого учебного года, особенно во время летних каникул, и после начала текущего учебного года была проведена большая работа областными институтами последипломного педагогического образования и другими субъектами по повышению квалификации учителей именно по методике дистанционного обучения. С другой стороны, государство в помощь местным бюджетам выделило средства из государственного бюджета. Также очень важно, что в декабре Министерство образования запустило Всеукраинскую школу онлайн. Это специальная электронная платформа, где представлены уроки или фрагменты уроков для детей с 5 по 11 класс по всем предметам, и она может использоваться учителями для конструирования своих уроков в дистанционном режиме, а детьми — для закрепления материала», — рассказал он.

Также Кононенко прокомментировал предложение мэра Киева Виталия Кличко о том, что детей с 1 по 4 классы нужно отправить в школы на традиционное обучение.

«Министерство поддерживает любую ситуацию, при которой дети будут ходить в школу. Но мы прекрасно понимаем, что это вынужденный шаг. И, поскольку мы находимся в системе Кабинета министров, это решает Кабмин в связи с карантинными ограничениями. Мы заинтересованы в том, чтобы дети ходили в школу, особенно ученики начальных классов», — сказал он.

В тему: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года.

Тэги: общество, Министерство образования и науки, образование, новости Украины, дистанционное образование

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