В Африке нашли сразу 16 абсолютно новых штаммов коронавируса

Главное: В Кении обнаружили сразу 16 новых штаммов коронавируса, которые не встречаются больше нигде в мире. По данным исследователей, их очень трудно определить на начальной фазе заболевания.

Детали: Кенийские исследователи обнаружили на юго-востоке страны 16 новых штаммов коронавируса. Как сообщает РБК-Украина, они имеют уникальный характер и пока еще не встречались в других частях мира.

В частности, новые виды COVID выявили в округе Таита в конце минувшего года, они отличаются генетически от разновидностей коронавирусов из Британии и ЮАР. Особенностью новых штаммов является то, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного.

Ученые зафиксировали их распространение в восьми округах между июнем и октябрем прошлого года. Всего в стране распространяется 20 разновидностей коронавируса, причем четыре были выявлены еще в марте 2020 года.

Один штамм уникален. Его образцы обнаружили в округе Таита-Тавета. В связи с новыми штаммами коронавируса возросло и число инфицированных.

Чтобы прояснить ситуацию с мутацией коронавируса в стране, исследователи планируют секвенировать 400 геномов в разных частях страны в январе и феврале. К работам подключилась Всемирная организация здравоохранения.

В тему: В декабре 2020 года власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

Тогда же ученые из британской правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам установили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным для детей.

Впоследствии эта информация подтвердилась.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.

В начале января 2021 года стало известно о том, что японские ученые обнаружили новый штамм коронавируса у группы туристов, прибывших из Бразилии. Утверждается, что он обладает более высокой контагиозностью.