Главное: Остатки вируса могут оставаться в носу и горле человека, переболевшего COVID-19. Поэтому он и дальше может заражать окружающих.

Детали: Исследование Института общественного здоровья Великобритании показало, что люди, переболевшие коронавирусом, могут и дальше распространять инфекцию. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, остатки вируса могут оставаться в носу и горле.

Исследование Института общественного здоровья Великобритании показало, что люди, переболевшие коронавирусом, могут иметь иммунитет минимум на пять месяцев. Из-за этого те, кто перенес COVID-19 во время первой волны, рискуют вновь заболеть сейчас. Хотя в ходе исследований повторно заразились коронавирусом только 44 из 6614 добровольцев.

В то же время наличие антител в организме переболевшего не гарантирует того, что он не будет и дальше разносчиком вируса. Выяснилось, что остатки коронавируса могут быть в носу и горле пациента, а потому он может невольно и дальше передавать его окружающим.

Основным выводом ученных стало убеждение, что переболевшие коронавирусом могут повторно заболеть, но во время второго заражения очень низок риск осложнений. Но при этом остается возможность дальнейшего распространения вируса.

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