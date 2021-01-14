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Новости > Верховная Рада сделала последний шаг к сокращению количества народных депутатов

Верховная Рада сделала последний шаг к сокращению количества народных депутатов

Александр Панько
14.01.21 15:51
435
Верховная Рада сделала последний шаг к сокращению количества народных депутатов

Главное: Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о сокращении числа народных депутатов до 300, поданный президентом Владимиром Зеленским.

Детали: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал депутатам принять в целом законопроект № 1017 об уменьшении конституционного состава парламента с 450 до 300 народных депутатов. Как сообщает LB.ua, на заседании 14 января за соответствующее решение проголосовали 17 из 22 членов комитета.

Как напоминает «Чесно», законопроект № 1017 был внесен президентом Владимиром Зеленским 29 августа 2019 г, в первый день работы Верховной Рады IX созыва. Он меняет ряд статей Конституции Украины, а именно:

— уменьшает конституционный состав с 450 до 300 нардепов (эту норму в случае принятия закона применят уже в парламент следующего, X созыва);

— убирает из ст. 76 норму о том, что народных депутатов выбирают «на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования» (чтобы не было дублирования ст. 71, где эта норма также есть);

— уточняет, что народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (по состоянию на сейчас в Конституции требования к кандидату в нардепы по владения языком нет);

— добавляет к ст. 77 норму о том, что «Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе».

Отметим, что для принятия законопроекта в целом необходимо конституционное большинство в 300 голосов.

В тему: 4 февраля 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 1017.

Тэги: Верховная Рада Украины, законопроект, политика, Владимир Зеленский, новости Украины

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