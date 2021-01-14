Главсанврач прокомментировал информацию о подпольной вакцинации от коронасируса

Главное: Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убежден, что в Украине не могла пройти подпольная вакцинация от коронавируса.

Детали: Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал фейком информацию о подпольной вакцинации от COVID-19 в одной из частных клиник Киева. «Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами», — заявил он в интервью «Интерфакс-Украина», подчеркнув, что «там не происходило никакой вакцинации».

«По всем нашим каналам мы располагаем информацией, что официально в Украине ни один из иммунобиологических препаратов против COVID-19 не попадал. Я не верю, что кто-то что-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки −70 градусов», — заключил он.

В тему: В начале января 2021 года в СМИ появилась информация о подпольной вакцинации от коронавируса топ-чиновников и бизнесменов препаратом, который якобы нелегально завезли в Украину.