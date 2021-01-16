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Новости > Ученые подсчитали, сколько чайников можно подогреть за счет тепла, поглощаемого мировым океаном

Ученые подсчитали, сколько чайников можно подогреть за счет тепла, поглощаемого мировым океаном

Александр Панько
16.01.21 11:37
810
Ученые подсчитали, сколько чайников можно подогреть за счет тепла, поглощаемого мировым океаном

Главное: Международная группа ученых выяснила, что в 2020 г потепление в океане достигло новых рекордных значений. Исследователи зафиксировали самую высокую температуру с 1995 г в слое морской воды толщиной до двух километров ниже поверхности.

Детали: Исследователи проанализировали данные о температуре и солености океана, полученные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и Национальным центром экологической информации. Как сообщает Lenta.ru, оказалось, что в 2020 г верхние две тысячи метров Мирового океана поглотили на 20 зеттаджоулей больше, чем в 2019 году.

Такого количества тепла хватит, чтобы вскипятить 1,3 млрд чайников, каждый из которых содержит 1,5 литра воды.

Справка: Более 90% избыточного тепла атмосферы Земли поглощается океанами, поэтому температура морской воды служит индикатором изменения климата. В то же время нагревание Мирового океана запаздывает за нагреванием атмосферы на несколько десятилетий.

В тему: По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если не начать борьбу с глобальным потеплением.

В то же время, по подсчетам ученых из Университета Макгилла в Канаде, критический порог климатических изменений в мире будет преодолен в период между 2027 и 2042 гг.

Напомним: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, что аномально высокие летние температуры в этом году негативно повлияли на ледники в Альпах. Так, ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв триста тысяч кубометров снега, а ледник Планпинсье терял более пятисот тысяч кубометров льда ежедневно.

Тэги: природа, климат, мир, глобальное потепление, экология

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