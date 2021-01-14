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Новости > Больным коронавирусом дали дельный совет, как легче перенести недуг

Больным коронавирусом дали дельный совет, как легче перенести недуг

Агата Кловская
14.01.21 13:38
1372
Больным коронавирусом дали дельный совет, как легче перенести недуг

Главное: Рекомендации по лечению COVID-19 у всех будут разными, и поскольку это относительно новое заболевание, нет ни одного препарата, который может ускорить выздоровление. Но диета, по словам экспертов, должна помогать при коронавирусе.

Детали: Эксперты рассказали, как лучше бороться с легкой формой COVID-19 в домашних условиях. Одной из главных вещей, по их мнению, является диета. Об этом пишет Good Housekeeping.

В случае выявления симптомов коронавируса, первым шагом должно быть обращение к врачу первичной медицинской помощи. Даже если вам не нужна немедленная госпитализация, у вас могут быть уже имеющиеся заболевания, из-за которых некоторые советы и указания не рекомендуются выполнять.

Рекомендации по лечению COVID-19 у всех будут разными, и поскольку это относительно новое заболевание, нет ни одного препарата, который может ускорить выздоровление.

Доктор медицинских наук, начальник отдела инфекционных болезней Большого Балтиморского медицинского центра Теодор Бейли говорит, что медработник может назначить противовирусный препарат или противовоспалительные препараты после того, как вам поставят диагноз.

Эксперты считают, что диета должна помогать при COVID-19. Снижение аппетита было названо самым распространенным побочным эффектом для большинства. Но, по мнению Бейли, легкие закуски или увеличение количества жидкости может помочь организму лучше реагировать на симптомы.

Врач рекомендует употреблять больше необработанной пищи и продукты с высоким содержанием минералов и антиоксидантов.

«Вы должны приложить максимум усилий, чтобы поддерживать сбалансированную диету, нормальное потребление калорий и, безусловно, поддерживать хорошую гидратацию. Удваивайте фрукты, овощи, бобовые, цельные зерна, такие как крахмальный коричневый рис или пшеница, и нежирное мясо, когда это возможно», — говорит он.

Доктор медицинских наук рекомендует держаться подальше от следующих продуктов, поскольку каждый из них может препятствовать способности вашего организма бороться с симптомами:

— Чрезмерно соленая пища, включая обработанные закуски или мясо, как бекон.

— Сахарная пища, особенно с высоким содержанием сахара, как печенье и пирожные.

— Сладкие фруктовые напитки.

Сбалансированное питание во время выздоровления может помочь организму чувствовать себя более энергичным. Важно также начать заниматься физическими упражнениями.

«Возможно, ежедневно гуляйте на улице, если можете безопасно это делать», — говорит Бейли.

В тему: Для того, чтобы взять под контроль пандемию коронавируса, нужно соблюдать противоэпидемические меры для снижения числа инфицированных.

Врач рассказал, сколько еще продлится пандемия коронавируса.

Тэги: врач, общество, здоровье, диета, коронавирус

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