Из-за погодных условий в Киеве стремительно портится воздух

Главное: В трех районах Киева многократно превышен уровень загрязнения воздуха диоксидом азота. Специалисты связывают это с погодными условиями.

Детали: С 11 января в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Как сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, по данным постов наблюдения, в течение 11 −12 января уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-7 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) в районах Бессарабской площади, бульвара Леси Украинки и ул. Каунанской (7,1 ПДК).

В ЦГО предупреждают, что до 14 января сохранится тенденция к дальнейшему накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха столицы.

В тему: В 2020 году Киев неоднократно возглавлял рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.