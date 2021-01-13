Врач рассказал, сколько еще продлится пандемия коронавируса

Главное: Скорее всего, летом мы будем иметь улучшение, но с пандемией будем жить в течение всего 2021 года.

Детали: Пандемия коронавируса COVID-19 в мире продлится весь 2021 год, хотя улучшение эпидемической ситуации будет ощутимо уже летом. Такой прогноз озвучил член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

«Пандемия еще продлится, скорее всего, до конца 2021 года. На сегодняшний день нет окончательных данных, прекращает ли вакцинация распространение возбудителя. Мы уже имеем данные, что она влияет на тяжесть, предупреждает тяжелые случаи, госпитализацию. Поэтому стоит задача сейчас защитить группу профессионального риска — это медицинские работники, группы риска по состоянию здоровья, по возрасту, которые больше всего страдают, чтобы среди них уменьшить количество летальных случаев, количество госпитализированных. Скорее всего, летом мы будем иметь улучшение, но с пандемией будем жить в течение всего 2021 года», — ответил Лапий на вопрос, остановит ли коронавирус вакцинация, которая началась во многих странах мира.

В тему: Летом минувшего года итальянские медики говорили, что коронавирус настолько ослабел, что вскоре может исчезнуть сам по себе. Вакцина может даже не понадобиться.