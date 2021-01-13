Главные новости за 13 января 2021 года

— Уже с февраля цена газа для бытовых потребителей в Украине существенно снизится и составит 6,99 гривен за кубический метр.

— Мэр Киева Виталий Кличко обещает, что жители столицы и дальше будут платить по тарифам 2019-го года.

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 6409 человек. Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве, Запорожской и Харьковской областях.

— После окончания январского локдауна Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину. По словам главы ведомства Максима Степанова, повторное ужесточение условий может произойти в «сверхкритической ситуации».

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что компания-производитель вакцины от коронавируса может вернуть Украине деньги. Случится это в том случае, если эффективность препарата будет менее 70%.

— Неизвестный сообщил в полицию о заминировании 26 детсадов, суда и прокуратуры. Полиция проверяет объекты в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города.

— Несмотря на все попытки улучшить транспортную ситуацию в Киеве, украинская столица все еще остается одной из самых загруженных автомобилями городов в мире. Не далеко ушли Одесса, Харьков и Днепр.

— Одна доза китайской вакцины CoronaVac в Украине будет стоить 504 грн. Однако она может изменяться в зависимости от курса доллара.

— Эксперты выделили ряд симптомов, которые свидетельствуют о заражении детей «британским» штаммом коронавируса. На сегодняшний день он зафиксирован уже более чем в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайване.