Стало известно, во что обойдется рядовому украинцу прививка от коронавируса

Главное: Одна доза китайской вакцины CoronaVac в Украине будет стоить 504 грн. Однако она может изменяться в зависимости от курса доллара.

Детали: Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, поставщиком которой в Украине является группа фармацевтических компаний «Лекхим», составит 504 гривны. Как сообщил глава наблюдательного совета компании Валерий Печаев на пресс-конференции 13 января, она будет единой для всех покупателей, «чтобы не было перепродаж».

При этом он подчеркнул, что цена зависит от курса доллара, поэтому может изменяться в зависимости от этого показателя. «Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнах. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы такой же — она будет меньше», — цитирует Печаева «Украинская правда. Жизнь».

По словам бизнесмена, рентабельность этой сделки для компании составит в пределах 3-4%.

В тему: 13 января 2021 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что компания-производитель китайской вакцины от коронавируса может вернуть Украине деньги за ее приобретение в случае, если эффективность препарата будет менее 70%.