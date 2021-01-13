На родине президента дочь до смерти забила свою мать палкой

Главное: В Кривом Роге полиция задержала двух местных жителей, которые до смерти избили 47-летнюю женщину. Одной из убийц оказалась ее дочь.

Детали: В ночь на 13 января в полицию Кривого Рога поступило сообщение о том, что в одном из домов в Центрально-Городском районе города обнаружено тело умершей владелицы квартиры. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, по данным сотрудников Криворожского отдела, накануне погибшая вместе со своей 19-летней дочерью и ее 26-летним сожителем распивали спиртные напитки.

Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемые руками и палкой нанесли тяжкие телесные повреждения 47-летней женщине.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту следователем начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В тему: В ноябре 2018 года полтавские полицейские задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого палкой.