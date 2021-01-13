Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На родине президента дочь до смерти забила свою мать палкой

На родине президента дочь до смерти забила свою мать палкой

Александр Панько
13.01.21 14:51
793
На родине президента дочь до смерти забила свою мать палкой

Главное: В Кривом Роге полиция задержала двух местных жителей, которые до смерти избили 47-летнюю женщину. Одной из убийц оказалась ее дочь.

Детали: В ночь на 13 января в полицию Кривого Рога поступило сообщение о том, что в одном из домов в Центрально-Городском районе города обнаружено тело умершей владелицы квартиры. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, по данным сотрудников Криворожского отдела, накануне погибшая вместе со своей 19-летней дочерью и ее 26-летним сожителем распивали спиртные напитки.

Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемые руками и палкой нанесли тяжкие телесные повреждения 47-летней женщине.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту следователем начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В тему: В ноябре 2018 года полтавские полицейские задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого палкой.

Тэги: убийство, Днепропетровская область, дочь, Кривой Рог, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.01.21 09:13

Новинки худлита: шартрез для Папы, Врубель в артели и Сталин в кафе

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
11.01.21 14:52

Цифровизация против человека. Кто победит?

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Судьи обвинили Гейтса, Сороса и Рокфеллеров в создании пандемии COVID-19
13.01.21 12:33

Судьи обвинили Гейтса, Сороса и Рокфеллеров в создании пандемии COVID-19

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля

Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
13.01.21 16:32
145
Последние новости
13.01.21 16:57

Настоящие «Секретные материалы»: в Сети опубликован «полный архив ЦРУ» о наблюдениях НЛО
13.01.21 16:32

Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
13.01.21 16:30

«Британский коронавирус» стремительно распространяется по планете. Стали известны симптомы у детей
13.01.21 15:54

Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
13.01.21 15:35

Митрополит Антоний рассказал, что поможет бороться с темными силами
13.01.21 15:23

Стало известно, во что обойдется рядовому украинцу прививка от коронавируса
13.01.21 14:58

Киевлянам обещают не поднимать тарифы на тепло и горячую воду
Фото и Видео
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
Киевлянам обещают не поднимать тарифы на тепло и горячую воду
Киевлянам обещают не поднимать тарифы на тепло и горячую воду
Массовая драка произошла в Киеве около одного из супермаркетов
Массовая драка произошла в Киеве около одного из супермаркетов
Степанов рассказал, в каком случае производитель вакцины от коронавируса вернет Украине деньги
Степанов рассказал, в каком случае производитель вакцины от коронавируса вернет Украине деньги
В России водитель маршрутки переключал передачи... шваброй
В России водитель маршрутки переключал передачи... шваброй
В Полтаве произошла перестрелка. Выезды из города перекрыты
В Полтаве произошла перестрелка. Выезды из города перекрыты
В Карпатах на горнолыжном курорте сломался подъемник с людьми
В Карпатах на горнолыжном курорте сломался подъемник с людьми
В небе над Камчаткой эпично взорвался метеор
В небе над Камчаткой эпично взорвался метеор
Больше трети украинских депутатов оказались слугами совсем не народа, – СМИ
Больше трети украинских депутатов оказались слугами совсем не народа, – СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?
12.01.21 20:26

Пользователи сбегают в Telegram из сетей-монополистов

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.