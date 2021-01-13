В Польше зафиксированы первые осложнения от вакцины от коронавируса, в том числе одно тяжелое

Главное: В Польше зафиксирован первый случай тяжелого осложнения после прививки вакциной от коронавируса. Всего в стране зафиксированы 37 побочных эффектов на более чем 250 тыс. вакцинировавшихся.

Детали: Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что в стране зафиксировали первое серьезное осложнение у пациента, получившего вакцину против COVID-19. Как сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ, по его словам, всего после вакцинации были зарегистрированы 37 побочных эффектов.

32 из них имели легкую форму, четыре — среднюю, а в одном случае наблюдались тяжелые симптомы. При этом он не стал уточнять, о чем конкретно идет речь, однако напомнил, что пострадавшие, которые будут госпитализированы не менее чем на 14 дней или перенесут анафилактический шок, имеют право на компенсацию в размере от 10 до 100 тысяч злотых ($2,6-26 тыс.).

Отметим, что всего в Польше привито уже более 257 тысяч человек.

Справка: Вакцинация от коронавируса стартовала в Польше 27 декабря. Она проводится американо-германским препаратом Pfizer/BioNTech. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

В тему: По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в нынешнем году мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса.