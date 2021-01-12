В Украине уже насчитали 5 разновидностей коронавируса

Главное: На сегодняшний день в Украине циркулируют 5 разновидностей коронавируса. Одна из них лабораторно выявлена во Львовской области.

Детали: Львовский эпидемиолог Наталья Тимко заявила о циркуляции в области мутации коронавируса, который относится к линии китайского происхождения. Как сообщает Tvoemisto.tv, по ее словам, Львовский лабцентр сам не определяет типы коронавируса, но положительные образцы периодически направляет в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья.

«Действительно, из Центра общественного здоровья поступила информация, что в Украине обнаружили 5 различных генотипов коронавируса. В частности, во Львовской области циркулирует разновидность коронавируса В1.1. Это линия китайского происхождения», — рассказала эпидемиолог на брифинге 12 января.

По ее словам, образцы и в дальнейшем направлять в ЦОЗ, чтобы выяснить, какие именно генетические изменения будут происходить и нет ли у нас британского типа.

В целом, по данным Центра общественного здоровья МОЗ, на территории Украины циркулируют 5 разновидностей вируса, которые вызывают Covid-19. Они принадлежат к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая. Как и любая другая линия, линия В имеет разновидности. В Украине определили генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2:

— В1 — эти вирусы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии;

— В1.1 — вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

— В1.1.1 — циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;

— В1.5 — эти вирусы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании;

В2 — вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

В тему: В декабре 2020 года власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

Тогда же ученые из британской правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам установили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным для детей.

Впоследствии эта информация подтвердилась.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.

В начале 2021 года японские ученые обнаружили новый штамм коронавируса у группы туристов, прибывших из Бразилии. Утверждается, что он обладает более высокой контагиозностью.