Главные новости за 12 января 2021 года

— За минувшие сутки заболели 5116 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Киеве и Полтавской области.

— В Украине могут появиться специальные свидетельства о прохождении вакцинации от коронавируса. Впрочем, для этого необходимо вакцинироваться одобренными ВОЗ препаратами, а сегодня такое разрешение получили только компании Pfizer и BioNTech.

— Врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала, реально ли действует психологическое воздействие на течение коронавируса — добрые слова, забота и тому подобное.

— НКРЕКП начинает срочную тщательную проверку всех газопоставщиков, у которых на сегодняшний день самые высокие тарифы на услугу по транспортировке газа, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя свой план по снижению тарифов на газ для населения. Глава Настогаза Украины Юрий Витренко тоже представил свой план снижения тарифов на газ с 1 февраля.

— Дети гуляли на улице и обнаружили синий предмет, похожий на мячик для настольного тенниса и ударили игрушечным ведерком. От удара мячик взорвался. Виновным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

— В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Потепление ожидается 18 числа.

— В результате стрельбы на улице Нижнемлинской в Полтаве один человек получил ранения. Сотрудники полиции перерыли все выезды из города.

— На фоне обнаружения нового штамма коронавируса японцы массово выступают против проведения летних Олимпийских игр в Токио.

— Черный ящик передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте, который занимается расследованием авиакатастрофы.