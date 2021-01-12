Вслед за Главсанврачом загадочные телефонные мошенники взялись за министра экономики

Главное: Министерство развития экономики Украины сообщило о мошенниках, которые от имени министра Игоря Петрашко звонят различным абонентам и просят перезвонить ему. Утверждается, что данный телефон не имеет к чиновнику никакого отношения.

Детали: Неизвестные лица начали распространять фейковый номер министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Как сообщает Министерство на официальной странице в Facebook он не имеет никакого отношения к министру.

В ведомстве попросили «не реагировать на любые сообщения или указания с этого номера».

В комментарии LB.ua в пресс-службе министра добавили, что неизвестные от имени министра пока просто «ему» перезвонить. «Насколько мне известно, о перечислении средств речь не идет. Обращаются и просят сразу перезвонить „министру“, но этот номер недействителен, поэтому предостерегаем от любых просьб от этого номера», — заявил представитель министерства.

В тему: Накануне Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о мошенниках, которые просят деньги от его имени и имени работников приемной. По его словам, они звонят и «рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет».