Банда из Днепра на протяжении 18 лет насиловала и совращала малолетних

Главное: В Днепре на скамье подсудимых оказались пятеро педофилов, в течение 18 лет насиловавших и развращавших малолетних детей, а также снимавших детскую порнографию.

Детали: Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении шестерых лиц за совершение ряда преступлений против половой свободы детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, четверо лиц в составе организованной группы в течение длительного времени насиловали малолетних детей, изготавливали и распространяли за денежное вознаграждение продукцию, содержащую детскую порнографию.

По данным следствия, преступную деятельность двое участников группы начали еще в 2002 г и постепенно привлекли к ней еще двух человек. Пренебрегая общечеловеческими принципами морали, злоумышленники систематически насиловали и развращали малолетних детей, пользуясь тем, что потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли сопротивляться.

Издевательства над детьми участники группы фиксировали на видео, которые в дальнейшем распространяли в сети интернет.

Также отмечается, что среди причастных к преступлениям лиц были три молодые женщины (одна из них бывшая жертва насильников), которые принуждали к участию в создании порнографической продукции и к сексуальной эксплуатации собственных детей.

Всего на скамье подсудимых с различными обвинениями оказались пять человек, включая организатора группы.

В тему: В феврале 2020 года сотрудники правоохранительных органов Днепра сообщили 60-летнему мужчине о подозрении в развращении 17 детей и изготовлении детской порнографии.