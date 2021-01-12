Со дна моря достали «черный ящик» разбившегося в Индонезии «Боинга»

Главное: Черный ящик передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте, который занимается расследованием авиакатастрофы.

Детали: В Индонезии водолазы подняли со дна Яванского моря первый черный ящик самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося 9 января. Об этом сообщает местное издание Detik.

Бортовой самописец доставили в порт Северной Джакарты, где показали журналистам. На кадрах виден заполненный водой прозрачный контейнер, внутри которого находится оранжевый корпус черного ящика.

Черный ящик передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте, который занимается расследованием авиакатастрофы.

В тему: 9 января в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing. Самолет исчез, пролетая над акваторией Яванского моря.

Позже в Индонезии официально подтвердили авиакатастрофу самолета Boeing.

На следующий день поисковая группа установила местонахождение двух «черных ящиков» индонезийского самолета Boeing 737-524

Напомним также, что 29 октября 2018 года в Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air. На борту находились 189 человек, включая членов экипажа. Перед крушением пилоты просили дать им разрешение вернуться в аэропорт. Однако, получив добро, самолет исчез с радаров и связь с ним оборвалась.

Выживших в крушении самолета индонезийской компании Lion Air в море возле Джакарты не оказалось.