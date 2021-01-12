Назван действенный способ борьбы с коронавирусом

Главное: Врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала, реально ли действует психологическое воздействие на течение коронавируса — добрые слова, забота и тому подобное.

Детали: Психологические воздействия, такие как добрые слова, забота и тому подобное, положительно влияют на течение коронавируса. Об этом заявила врач-инфекционист Евгения Менжулина.

«Влияет. При любой болезни вообще психосоматические проявления и настроения человека во многом прогнозируют выход из заболевания. Это как спасение утопающего. Если человека морально поддерживать, давать ему позитив, заряжать его позитивом, то даже с иммунологической точки зрения есть прямая связь нормального функционирования центральной нервной системы и иммунной системы. Они взаимосвязаны», — сказала она.

Менжулина объяснила, как хороший психологический настрой действует на больного.

«У человека будет производиться собственный иммунитет и нормальная реакция на заболевание, которое может привести к легкой форме течения заболевания и отсутствию осложнений. Особенно это касается уязвимых групп населения — не только старики, но и молодежь у нас немного депрессивная. Поэтому психологическая поддержка нужна как никогда. И в больницах сегодня психологи работают на уровне других врачей, на уровне инфекционистов», — сказала она.

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