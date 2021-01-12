Японцы дружно не хотят принимать у себя Олимпийские игры

Главное: На фоне обнаружения нового штамма коронавируса японцы массово выступают против проведения летних Олимпийских игр в Токио.

Детали: Около 80% жителей Японии считают, что отложенные Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые были отложены из-за пандемии коронавируса на год, должны быть отменены или вновь перенесены. Как сообщает Kyodo News, это связано с новой волной коронавируса — большинство японцев уверены, что проведение такого крупного международного спортивного форума не способствует борьбе с болезнью.

При этом более трети респондентов (35,3%) считают, что соревнования в Японии вообще следует отменить, а 44,8% поддерживают вариант с переносом на более поздний срок.

В тему: В начале января 2021 года стало известно о том, что японские ученые обнаружили новый штамм коронавируса у группы туристов, прибывших из Бразилии. Утверждается, что он обладает более высокой контагиозностью.

Напомним: Олимпийские игры в Токио, которые Международный олимпийский комитет перенес на год из-за коронавируса, по планам организаторов, должны открыться 23 июля 2021 года.

При этом, как заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, они могут состояться при пустых трибунах.