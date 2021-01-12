Озвучена свежая статистика суточной заболеваемости коронавирусом в Украине

Главное: За минувшие сутки заболели 5116 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Киеве и Полтавской области.

Детали: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились еще 5116 человек, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1092 человека, умерли 184 пациента и выздоровел 15951 человек.

За минувшие сутки в стране сделали 41682 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР — 23873, методом ИФА — 17809).

За все время пандемии в Украине заболели 1124430 человек; выздоровели 812368 человек и уже более 20 тысяч пациентов умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

В тему: Накануне в Украине было подтверждено 4288 новых случаев коронавируса. Это — наименьший показатель заболеваемости, начиная с октября минувшего года.