В Минобразования рассказали, сколько должны длиться уроки «на удаленке»

Главное: Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который вступил в силу с 1 января 2021 года, ограничивает время непрерывной работы с техническими средствами обучения, в частности компьютерами, планшетами, гаджетами. При этом продолжительность учебных занятий, определенная законом остается неизменной.

Детали: В связи с усиленными противоэпидемическими мероприятиями 8-24 января 2021 школы работают в формате дистанционного обучения. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Украины, он предусматривает синхронное и/или асинхроноею взаимодействие учителя и учеников во время занятий.

Так, в синхронном режиме учитель и ученики одновременно находятся в электронной образовательной среде или общаются с помощью средств аудио-, видеоконференции.

Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который действует с 1 января 2021, предусматривает требования к организации работы с техническими средствами обучения, в частности компьютерами, планшетами, гаджетами:

— для учеников 1 класса — не более 10 минут;

— для учащихся 2-4 классов — не более 15 минут;

— для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут;

— для учащихся 8-9 классов — 20-25 минут;

— для учащихся 10-11 (12) классов на 1 часу занятий — до 30 минут, на 2 часу занятий — 20 минут;

— при сдвоенных учебных занятиях для учащихся 10-11 (12) классов — не более 25-30 минут в первом учебном занятии и не более 15-20 минут на втором учебном занятии.

В то же время продолжительность учебных занятий, определенная ст. 10 Закона Украины «О среднем образовании», остается неизменной: 35 минут для 1 класса, 40 минут — для 2-4 классов, 45 минут — для 5-12 классов.

Таким образом, ограничивается только время непрерывной работы с компьютером для избежания рисков для здоровья.

В тему: В середине декабря 2020 года Минобразования предложило школам на выбор или организовать дистанционное обучение во время локдауна, или же продлить зимние каникулы до завершения жесткого карантина.