Главные новости за 11 января 2021 года

— Во время совещания с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, чем жесткий карантин, который введен в Украине, отличается от локдауна, как поступили в европейских странах.

— Верховный Суд Украины постановил, что действия лица, направленные на противодействие неоправданному и чрезмерному насилию со стороны полицейского, не может расцениваться как сопротивление полиции.

— После 24-го января в Украине может быть продлен жесткий карантин. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— В Украине может появиться возможность платной вакцинации от коронавируса вне очереди. Впрочем, случится это не раньше, чем во втором полугодии 2021 года.

— В минувшем году депутаты-прогульщики заплатили в бюджет более 30 миллионов гривен штрафов.

— За минувшие сутки в Украине подтверждено 4288 новых случаев коронавируса. Это — наименьший показатель заболеваемости начиная с октября минувшего года.

— Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш получил положительный тест на коронавирус. Для него это уже второй случай.

— В винницком детсаду произошло ЧП. На детской площадке взорвался неизвестный предмет, который, по словам воспитателя, подпрыгивал как мячик.

— На сегодняшний день в мире существует 78 стран, по прибытию из которых украинцам и туристам необходимо сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Среди них популярные в Украине Португалия, Болгария, Хорватия, Италия, и Польша.

— Японские ученые обнаружили новый штамм коронавируса у группы туристов, прибывших из Бразилии. Утверждается, что он обладает более высокой контагиозностью.

— Группа ученых из России и Узбекистана выяснила, что слабые дозы радиации способны убить коронавирус. При этом, по их словам, новый способ избавиться от вируса не вредит человеку.