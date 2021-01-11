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Новости > «Рейс-22»: в сети появился фильм о помощи Винницкой епархии УПЦ беженцам Донбасса

«Рейс-22»: в сети появился фильм о помощи Винницкой епархии УПЦ беженцам Донбасса

Александра Кудрявцева
11.01.21 16:57
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«Рейс-22»: в сети появился фильм о помощи Винницкой епархии УПЦ беженцам Донбасса

Главное: В сети появился документальный фильм «Рейс-22», который рассказывает о помощи Винницкой епархии Украинской Православной Церкви переселенцам, проживающим в Святогорской лавре.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, фильм размещен на Ютуб-странице Святогорской лавры.

В декабре 2020 года митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр) благословил 22-й рейс гуманитарной помощи из Винничины в Святогорск.

«Господь призывает нас к миру. Передавая помощь нашим страждущим беженцам, находящимся в Восточном регионе, хочу пожелать, чтобы мир осиял ваши сердца и ваши души. Мир наступит тогда, когда каждый начнет с себя, а учитывая то, что мы готовимся к встрече великого праздника Рождества Христова, то знаем, что ангелы пели: „Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!“. Именно мира и благоволения хочется пожелать, чтобы каждый постарался найти мир в душе и проявить любовь к ближним, независимо от того, в каком регионе нашей большой Украины они проживают», — отметил митрополит Варсонофий.

В 22-м рейсе из Винничины на Донбасс отправили более 20 тонн помощи, среди которой продукты фермерских хозяйств, бытовая химия, теплая одежда.

Винницкий областной центр народного творчества для Святогорской иконы Божией Матери передал вышитый рушник от заслуженного мастера народного творчества — Галины Данилюк.

«За 6 лет перевезли около 400 тонн гуманитарной помощи, которую передают в нашу епархию жители всей области, а также из других регионов Украины, — рассказал диакон Георгий Толчев, руководитель отдела благотворительности и социального служения Винницкой епархии. — Господь всегда помогает. Посылает нам людей, которые могут посильно помочь. Насельникам обители в условиях войны и пандемии сейчас нелегко, потому что нужно удерживать лавру, обогревать корпуса и скиты углем, оплачивать коммунальные услуги, закупать продукты и лекарства для беженцев».

В фильме также рассказывается о судьбах переселенцев, потерявших жилье из-за военного конфликта на Донбассе и как Святогорская лавра стала для домом для них и их детей.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви в рамках акции «Подарок сироте на Рождество» собрали и передали более 600 подарков в детские дома Донбасса.

В тему: УПЦ передала 600 подарков в детские дома Донбасса.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Святогорская лавра

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