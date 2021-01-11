Украинцам объяснили, чем отличается жесткий карантин от локдауна, который введен в Европе

Главное: Во время совещания с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, чем жесткий карантин, который введен в Украине, отличается от локдауна, как поступили в европейских странах.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сейчас действует жесткий карантин, но не локдаун. В европейских странах на период локдауна вводят более жесткие ограничения. Об этом премьер заявил во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

«Ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продолжается», — отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что сейчас в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия.

«При карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное», — сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который показал эффективный результат.

«Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать», — добавил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что в Украине показатель летальности от коронавируса составляется 1,8%. Это ниже, чем средний показатель по миру.

По его словам, ситуация в стране улучшилась «благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду».

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