Кто-то от имени Главсанврача Украины выманивает деньги у медиков

Главное: Мошенники звонят от имени главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и просят перевести на их счет значительную сумму средств. Он уверяет, что никому с подобными просьбами не звонил, и призывает ни в коем случае не переводить деньги на счета аферистов.

Детали: Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупреждает о мошенниках, которые просят деньги от его имени и имени работников приемной. По его словам, они «рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет».

«Затем звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового Телеграмм-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это мошенничество», — написал он на своей странице в Facebook, дав понять, что такой звонок, в частности, поступил в Украинскую Академию Педиатрических специальностей.

В тему: В ноябре 2016 года правоохранители задержали мошенника, который представившись родственником тогдашнего руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обещал способствовать прекращению уголовного преследования находящегося в розыске народного депутата Украины Александра Онищенко. За свои «услуги» он требовал 2 млн долларов.