В вакцинах используется «искусственный генетический материал», они могут быть опасны, - Митрополит Неофит

Главное: В вакцинах от коронавируса используется «искусственный генетический материал». Они могут быть опасны и иметь серьезные побочные эффекты. Задача представителей «Нового мирового порядка» — сократить население земли. Так считает Митрополит Неофит.

Детали: Митрополит Морфский Кипрской Православной Церкви Неофит считает, что задача представителей «Нового мирового порядка» состоит в том, чтобы сократить население земли.

По мнению иерарха, «ограничительные меры применяются для достижения момента отчаяния и страха, чтобы привести мир в ситуацию, когда бы люди умоляли о „чудесной вакцине“, которую подготовили те, кто и создал всю эту ситуацию».

Как пишет СПЖ, он подчеркнул, что в вакцинах используется «искусственный генетический материал», а многие ученые «в мировом научном сообществе призывают нас не принимать вакцины из-за побочных эффектов».

«Рано или поздно это окажется трагедией», так как «современный человек становится морской свинкой „Нового Порядка вещей“ который, среди прочего, направлен на вертикальное сокращение популяции земли...», — подчеркнул иерарх.