Стала известна судьба «Евровидения-2021»

Главное: «Евровидение» в 2021 году состоится в традиционном формате. Однако будут сделаны определенные изменения, чтобы предоставить возможность выступить артистам, которые не смогут приехать в Нидерланды из-за болезни или окажутся на карантине.

Детали: Международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. Как сообщает BBC со ссылкой на актера и комментатора Грэма Нортона, мероприятие «определенно пройдет» в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут бороться за первое место.

При этом он выразил сомнение в том, что вокальное соревнование «пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей».

В то же время организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или будут вынуждены находиться на карантине по прибытию туда. Для таких номеров будут установлены строгие правила.

В тему: 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз объявил о том, что 65-й Международный песенный конкурс «Евровидение» не состоится по причине пандемии коронавируса.

В середине того же года организаторы согласовали с Европейским вещательным союзом новый график проведения конкурса, в соответствии с которым полуфиналы должны пройти 18 и 20 мая 2021 года в комплексе Ahoy в Роттердаме. Финал запланирован на 22 мая там же.

Напомним: Ожидалось, что юбилейный конкурс «Евровидение» пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года.

Для этого в ноябре 2019 года организаторы представили логотип и слоган: круг из сорока одного флага и фраза Open Up (Откройся).

28 января 2020 года состоялась жеребьевка, в соответствии с которой Украина должна была выступить 15-й в первом полуфинале 12 мая.