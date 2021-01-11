В Украине зафиксировано минимальное число новых случаев коронавируса за последние три месяца

Главное: За минувшие сутки в Украине подтверждено 4288 новых случаев коронавируса. Это — наименьший показатель заболеваемости начиная с октября минувшего года.

Детали: В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4288 новых случаев коронавируса. Это самое меньшее число новых заражений за последние три месяца. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Меньше новых случаев COVID-19 фиксировали в Украине 5 октября — тогда заразились 3 774 человека.

Среди заболевших — 133 ребенка и 184 медработника. При этом за сутки были госпитализированы 1372 человека, 68 пациентов скончались, 4819 — выздоровели. Больше всего заражений подтвердили в Запорожской (458), Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Всего за вчера было проведено 16061 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР — 12043, методом ИФА — 4018.

В тему: За предыдущие сутки COVID-19 в Украине заразились 5011 человек.