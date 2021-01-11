Новый штамм коронавируса зафиксирован в Японии

Главное: Японские ученые обнаружили новый штамм коронавируса у группы туристов, прибывших из Бразилии. Утверждается, что он обладает более высокой контагиозностью.

Детали: В японском Национальном институте инфекционных болезней заявили об обнаружении новой мутации коронавируса. Как сообщает Lenta.ru, она отличается от тех, что ранее появились в Великобритании и ЮАР.

По словам специалистов, штамм, выявленный у четырех человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии, вызывает беспокойство из-за более высокой контагиозности.

В то же время ученые утверждают, что собранные данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов, поэтому сейчас тяжело оценить уровень патогенности и эффективности существующих вакцин.

Известно, что в настоящее время один из инфицированных новым штаммом 40-летний мужчина находится в больнице из-за проблем с дыханием. У заразившейся женщины отмечаются боли в горле и головные боли. Еще одним заболевшим стал ребенок. У него зафиксирована высокая температура.

Как утверждается, четвертый зараженный не испытывает недомогания.

В тему: В декабре 2020 года власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

Тогда же ученые из британской правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам установили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным для детей.

Впоследствии эта информация подтвредилась.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.