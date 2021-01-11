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Новости > Дочь Заворотнюк честно рассказала о состоянии матери

Дочь Заворотнюк честно рассказала о состоянии матери

Агата Кловская
11.01.21 09:29
966
Дочь Заворотнюк честно рассказала о состоянии матери

Главное: Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что ее мать продолжает оставаться в тяжелом состоянии.

Детали: Российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжает тяжело болеть. Как написала Instagram ее дочь Анна, несмотря на это семья верит в то, что ей удастся излечиться. «Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — написала она, отвечая на вопрос подписчицы о состоянии матери.

В тему: В середине сентября 2019 года стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей.

Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Известный нейрохирург Александр Коновалов сообщил в эфире российского телеканала о том, что Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии», однако речь идет об одной из «самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

В то же время известный российский врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов заявил, что «рак мозга» ‒ это не диагноз, а всего лишь собирательное понятие. У каждого человека «он» проявляется по-разному ‒ необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое. В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя.

31 октября СМИ сообщили о том, что после двух операций на мозге Заворотнюк находится в сознании, общается с близкими и настроена излечиться.

13 декабря стало известно, что правая сторона тела актрисы остается парализованной.

В начале 2020 года СМИ сообщили, что Заворотнюк тайно покинула клинику, в которой проходила курс лечения.

В августе 2020 года Анастасия Заворотнюк вернулась домой после инновационного лечения в США.

Вскоре после этого ее состояние ухудшилось.

В ноябре певица Анна Калашникова рассказала, что внешность Заворотнюк после болезни изменилась. Однако это не мешает ее оптимистическому настрою.

В середине декабря сосед и близкий друг Заворотнюк Вячеслав Манучаров заявил о ее победе над тяжелой болезнью.

Тэги: болезнь, Россия, лечение, культура, семья, Анастасия Заворотнюк

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