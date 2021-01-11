На Харьковщине подросток изнасиловал несовершеннолетнюю знакомую прямо у себя дома

Главное: Пригласив к себе домой, 18-летний подросток изнасиловал 14-летнюю знакомую. Ему светит до 12 лет тюрьмы.

Детали: В Купянском районе Харьковской области 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Жертве было всего 14 лет, сообщает полиция Харьковской области.

Известно, что злоумышленник позвонил 14-летний знакомой и пригласил девушку к себе домой, а там напал на нее и изнасиловал.

Как выяснилось, парень ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Его задержали.

Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

В тему: В декабре 2019 года в Славянске подросток изнасиловал в машине свою несовершеннолетнюю знакомую.