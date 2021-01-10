Обнаружены «черные ящики» разбившегося индонезийского «Боинга»

Главное: Поисковая группа установила местонахождение двух «черных ящиков» индонезийского самолета Boeing 737-524, который накануне потерпел крушение в Яванском море. Также найдены останки самолета, а также тела погибших.

Детали: В Индонезии нашли останки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море на глубине 23 метров. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы получили отчет от команды водолазов, в котором указано, что видимость в воде была приемлемой, что сделало возможным выявление ряда фрагментов самолета», — сообщил командующий вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто.

Пока непонятно, что стало причиной аварии. Местные рыбаки, находившиеся 9 января на север от побережья Джакарты, сообщили, что слышали взрыв около 14:30 по местному времени в субботу.

Также поисковая группа установила местонахождение двух «черных ящиков» разбившегося индонезийского самолета Boeing 737-524. Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного агентства страны Багус Пурухито, передает AFP.

«Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев», — сказал он на пресс-конференции.

В тему: 9 января в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing. Самолет исчез, пролетая над акваторией Яванского моря.

Позже в Индонезии официально подтвердили авиакатастрофу самолета Boeing

Напомним также, что 29 октября 2018 года в Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air. На борту находились 189 человек, включая членов экипажа. Перед крушением пилоты просили дать им разрешение вернуться в аэропорт. Однако, получив добро, самолет исчез с радаров и связь с ним оборвалась.

Выживших в крушении самолета индонезийской компании Lion Air в море возле Джакарты не оказалось.