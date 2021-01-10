В Украине снизилась смертность от коронавируса: данные на 10 января

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали еще 99 человек. Появились последние данные.

Детали: За сутки COVID-19 в Украине заразились еще 5 011 человек. Данные на воскресенье, 10 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что было проведено лишь 23 245 тестов: методом ПЦР – 17 718, методом ИФА – 5 527.

Отмечается, что госпитализировали 2 100 человек, а 5 292 победили заразу.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской (446) и Киевской (405) областях, а также в Киеве (404).

Жертвами коронавируса за сутки стали 99 людей. С начала пандемии скончались 19 767 человек.

За все время в Украине заразились 1 115 026 человек, а выздоровели 791 598 пациентов.

В тему: ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали о дальнейшей судьбе коронавируса.