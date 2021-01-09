В Индонезии с радаров пропал Boeing с десятками пассажиров на борту

Главное: Пролетая над Яванским морем, с радаров исчез Boeing авиакомпании Sriwijaya Air. На борту было 59 пассажиров.

Детали: В Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing. Самолет исчез, пролетая над акваторией Яванского моря, сообщает местное издание Republika.

Как уточняется, наземные диспетчерские службы потеряли связь с самолетом авиакомпании Sriwijaya Air.

Он осуществлял рейс Джакарта — Понтианак, на его борту находились 59 пассажиров.

Данную информацию подтверждает Министерство транспорта Индонезии. Boeing 737-500 вылетел из аэропорта Сукарно-Хатта и направлялся в Понтианак — столицу провинции Западный Калимантан.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет перед потерей связи в течение минуты потерял около 3 000 метров высоты.

В тему: 29 октября 2018 года в Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air. На борту находились 189 человек, включая членов экипажа. Перед крушением пилоты просили дать им разрешение вернуться в аэропорт. Однако, получив добро, самолет исчез с радаров и связь с ним оборвалась.

Выживших в крушении самолета индонезийской компании Lion Air в море возле Джакарты не оказалось.