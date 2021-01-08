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Новости > Мировые СМИ широко обсуждают возможность производства вакцины в Украине и клинических исследований комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

Мировые СМИ широко обсуждают возможность производства вакцины в Украине и клинических исследований комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

Автор: «Фраза»
08.01.21 13:59
994
Мировые СМИ широко обсуждают возможность производства вакцины в Украине и клинических исследований комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

8 декабря 2020 года в ходе встречи в Москве между председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым была достигнута договоренность о возможности производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине — на харьковском предприятии «Биолек», сообщает 112.ua.

Представители российской стороны объявили о готовности заключить соглашение о трансфере технологии, а также о передаче сырья ‒ клеточной линии для производства вакцины в Украине. Это стало возможным благодаря деятельности совместной украинско-российской рабочей группы, созданной по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с Виктором Медведчуком.

2 января 2021 года Виктор Медведчук заявил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала в Министерство здравоохранения Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для ее производства.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также сообщил, что они готовы начать совместные клинические исследования комбинации вакцины «Спутник V» и препарата англо-шведской компании AstraZeneca на территории Украины, производство вакцины в Украине и использовать возможность применения комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca.

Достигнутая договоренность о производстве вакцины в Украине и информация о совместных клинических исследованиях вакцин AstraZeneca и «Спутник V» на территории Украины получили широкую огласку и вызвали огромный у мировых СМИ. Первым об этом сообщило агентство Reuters, а позже ‒ еще одно мировое агентство Euronews и крупнейший новостной портал Yahoo, разместивший указанный материал на множестве языков, а также CNN IBN.

Большой интерес данная информация вызвала в США и Канаде, где об этом сообщили ведущая газета National Post, газеты The Guardian, The Chronicle Herald, The Telegram и ряд других, а кроме того, канадское новостное агентство YCNews Agency. В США эту информацию широко осветили ведущее американское новостное издание U.S. News & World Report и Мetro, ряд новостных сетей радиостанций, насчитывающих несколько десятков вещателей (Midwest Communications, Salem Radio Network и т. д.), деловые СМИ США, в частности американское деловое издание Street Insider, Financial Editorial, отраслевые и медицинские издания.

В Европе об этом тоже написали множество СМИ — British Herald, Швейцарская общественная радиокомпания и ряд других.

Значительный резонанс данная новость получила также в Индии, где о ней написали ведущая газета страны Hindustan Times, влиятельный деловой сайт Moneycontrol.com и деловая газета Business_Standard, сайты Microbiozindia, Reportwire и Devdiscourse.

Одинаково живо отреагировали на информацию арабские медиа, в частности телеканал Al Arabiya Network и израильская The Jerusalem Post, а также СМИ Африки и Азии, Турции, Алжира, Малайзии, Сингапура, Филиппин и других стран.

Такой интерес свидетельствует о том, что мировое сообщество серьезно относится к потенциалу российской вакцины «Спутник V».

Ряд СМИ и экспертов отмечает, что Президент Зеленский, министр здравоохранения Степанов и главный санврач Ляшко, заявляющие, что Украина не будет покупать российскую вакцину, попали в капкан собственной политической заангажированности ‒ зависимые от своих заокеанских кураторов, они действуют в их интересах, а не в интересах украинских граждан. Хотя совершенно очевидно, что власть, особенно во время пандемии, должна сделать все, чтобы прежде всего защитить украинцев, их жизнь и здоровье.

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