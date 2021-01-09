Американские ученые обнаружили крайне необычный симптом рака

Главное: Потливость может свидетельствовать о ряде раковых заболеваний, таких как лимфома, лейкемия, рак костей и печени.

Детали: Ученые из США провели исследование, по итогам которого выяснилось, что такой неочевидный симптом, как чрезмерная потливость, или гипергидроз, может сигнализировать о развитии онкологии. Как сообщает Lenta.ru, усиливается этот симптом чаще всего по ночам, отмечают специалисты.

По их данным, речь, в частности, может идти о лимфоме, лейкемии, раке костей и печени, а также о мезотелиоме.

Это происходит из-за того, что возникший рак начинает менять гормональный уровень. Таким образом, в организме происходят приливы и, как следствие, происходит процесс потоотделения.

При этом американские исследователи напомнили, что обычно человек потеет при занятиях спортом, когда жарко или он испытывает стресс. Кроме того, гипергидроз появляется в связи с инфекционными болезнями либо после приема лекарственных препаратов, либо из-за естественных гормональных изменений, таких как беременность, менопауза или период полового созревания.

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